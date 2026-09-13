Veja! Henk Veerman impressiona com novo golaço maravilhoso

Henk Veerman voltou a marcar um golaço neste domingo na segunda divisão holandesa. O atacante ajudou o FC Volendam a encaminhar uma vitória por 2 a 0 sobre o FC Den Bosch com uma bicicleta artística.

A partida no Kras Stadion ainda estava equilibrada antes do intervalo. As duas equipes criaram oportunidades, mas não houve gols nos primeiros 45 minutos.

Pouco depois da volta do intervalo, o Volendam abriu o placar. Em um ataque que surgiu após uma cobrança de falta, Veerman recebeu a bola na área e deixou o goleiro Pepijn van de Merbel sem chances com uma bicicleta fabulosa: 1 a 0.

Foi mais um gol especial de Veerman. No fim de agosto, o atacante já havia chamado atenção contra o FC Dordrecht, em um duelo que o Volendam venceu por 6 a 1, com um lindo toque de calcanhar.

O FC Den Bosch teve uma chance de empatar praticamente logo após o gol de abertura. Devon De Corte, porém, chutou para fora, passando muito perto do gol do Volendam.

Não muito depois, Reuven Niemeijer ampliou a vantagem da equipe da casa. O meio-campista fez o 2 a 0 aos 64 minutos, depois de Mike Kleijn escapar pouco antes de receber o segundo cartão amarelo.

O Volendam não deixou mais a vantagem escapar. O FC Den Bosch ainda tentou forçar algo com várias substituições, mas não conseguiu mais superar o goleiro e a defesa da equipe da casa.



