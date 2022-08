Vasco x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste domingo (7), pela 9ª rodada do Brasileirão sub-20; veja como acompanhar na internet

Vasco e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (7), no Estádio Nivaldo Pereira, a partir das 15h (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da VascoTV, no YouTube.

Em busca da liderança do Grupo B da competição, o Vasco vai com força máxima para este duelo, Com Ray e Cauâ no comando de ataque.

O RB Bragantino, por sua vez, quer surpreender fora de casa para encostar nos líderes da competição. A equipe paulista está na 6ª posição, com 11 pontos. Para o duelo, as duas equipes não terão maiores desfalques.

Prováveis escalações

Possível escalação do Vasco: Cadu Neves; Wesley, Eric, Victor Araújo, Matheus; Rodrigo, Lucas Eduardo, Erick Marcus; Tavares, Ray e Cauã.

Possível escalação do RB Bragantino: Gustavo Reis; Léo Maia, Jeffão, Kauan, Renilson; Nathan, Wesley, Gustavinho; Marcelo, Talisson e Kauã.

Desfalques da partida

Vasco:

Sem desfalques confirmados

RB Bragantino:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Vasco x RB Bragantino DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Nivaldo Pereira - Nova Iguaçu, RJ HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Tarcizo Pinheiro (RJ)

Assistentes: Fernanda Viera e Beatriz Geraldini (RJ)

Quarto árbitro: Alex Gomes (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 6 x 0 Chapecoense Brasileirão Sub-20 23 de julho de 2022 Corinthians 1 x 1 Vasco Brasileirão Sub-20 31 de julho de 2022

Próximas partidas

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 3 x 0 Grêmio Brasileirão Sub-20 30 de julho de 2022 Botafogo-SP 0 x 0 RB Bragantino Campeonato Paulista Sub-20 3 de agosto de 2022

