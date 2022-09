Vasco tenta repetir Flamengo e se aproxima de agentes para atrair reforços em 2023

Clube de São Januário estreita relações com o escritório de Giuliano Bertolucci após contratação de Jorginho e renovação de Andrey Santos

A renovação de Andrey Santos e a contratação recente do técnico Jorginho aproximaram o Vasco do escritório de Giuliano Bertolucci. O clube estreitou as relações e pretende se aproveitar disso para montar um elenco forte no retorno à Série A do Brasileirão, como soube a GOAL.

A ideia da gestão vascaína, que tem Paulo Bracks à frente da direção-executiva de futebol, é se aproximar do empresário e fazer um mercado da bola forte em janeiro de 2023. O modelo a ser seguido é o adotado pelo Flamengo nos últimos anos, de acordo com uma fonte que atua nos bastidores de São Januário.

O arquirrival vascaíno contratou nomes importantes com o auxílio do escritório de Giuliano Bertolucci nas últimas janelas de transferências — o zagueiro David Luiz, o volante Thiago Maia e o atacante Everton Cebolinha são algumas das contratações recentes do clube que contaram com a participação da empresa. O meio-campista Oscar, hoje no Shaghai Port, da China, é outro jogador que poderia se transferir para o Ninho do Urubu com intermediação do grupo. Antes disso, atuou também nas chegadas de Andreas Pereira e Kenedy, que já deixaram o clube.

O Vasco já inicia uma parceria semelhante à do Flamengo para a próxima temporada. Os cariocas contam com essa proximidade para terem um elenco competitivo. O clube terá mais dinheiro por causa do investimento da 777 Partners após a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). De volta à elite do futebol nacional, pensa em um elenco robusto para disputar as principais competições nacionais e retornar à Libertadores.

Os primeiros passos da parceria se iniciaram com a renovação de Andrey Santos, anunciada nessa segunda-feira (5). O estafe do jogador e a diretoria decidiram por sua permanência em São Januário e recusaram investidas de Barcelona, Newcastle e Lyon na última janela de transferências. O plano do Vasco é que ele se torne a maior venda da história do clube — o posto é ocupado por Paulinho, negociado ao Leverkusen por € 20 milhões (R$ 85 milhões à época).

A consolidação da parceria com o escritório de Giuliano Bertolucci ocorreu com a contratação do técnico Jorginho. O empresário foi o responsável por intermediar a volta do treinador a São Januário — esta é a terceira passagem do comandante pelo clube. Ele já defendeu as cores da equipe entre 2015 e 2016 e também em 2018.

Agora mais próximo da empresa, o clube pretende montar um elenco forte e competitivo para 2023, como é feito com o arquirrival Flamengo, que tem lutado por títulos importantes desde 2019.