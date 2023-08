Vasco solicita mandar jogo contra o Atlético-MG no Maracanã

Cruzmaltino acredita que Consórcio vai liberar o estádio para o confronto agendado para o dia 20 de agosto

O Vasco fez um pedido formal, nesta terça-feira, ao Consórcio do Maracanã para mandar o jogo contra o Atlético-MG, agendado para o dia 20 de agosto, no estádio. O Cruzmaltino acredita que não terá maiores problemas e espera pela liberação. A notícia foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela GOAL.

A diretoria do Vasco avaliou a tabela de jogos e viu que a dupla Fla-Flu não tem partidas agendavas no estádio na semana seguinte e, por isso, acredita que não haverá maiores problemas na recuperação do gramado. O confronto acontece na véspera do aniversário de 125 anos do clube e é esperado um grande público.

Vale lembrar que, caso consiga a liberação, o Vasco poderá ter torcida no Maracanã, uma vez que cumpriu a pena de jogar quatro partidas sem público, imposta pelo STJD. Em São Januário, no entanto, punido pela justiça comum, o clube segue sem poder receber torcedores.

Neste Brasileirão, o Vasco realizou uma partida no Maracanã. Na segunda rodada, diante do Palmeiras, mas precisou entrar na justiça para conseguir a liberação. Desta vez, o clube acredita que esta medida não será necessária.