Vasco recua por Lucas Pratto; América-MG, Grêmio e Santos fizeram consulta

Cruzmaltino recua nas conversas pela contratação do atacante de 35 anos; argentino foi consultado por outros clubes do Brasil

A negociação com Lucas Pratto ainda não avançou, e o Vasco recuou nas tratativas, como soube a GOAL. O clube enviou uma proposta formal ao estafe do atleta, mas pode até desistir da contratação. Em meio às conversas, América-MG, Grêmio e Santos fizeram uma consulta sobre o atacante de 35 anos.

Livre no mercado da bola desde que deixou o Vélez Sarsfield, da Argentina, Pratto avalia o futuro e não descarta uma mudança para o Brasil. O Vasco surgiu como a principal opção nos últimos dias, mas as negociações ainda não tiveram um desfecho.

Diante do impasse, o clube pode até desistir de contratá-lo, mesmo que a situação não esteja definida. Os cariocas estão à procura de mais uma opção para o setor ofensivo, e o argentino é avalizado por Ramón Díaz, novo comandante vascaíno.

Sem acordo com o Vasco até o momento, Lucas Pratto foi procurado por outros três clubes do Brasil. América-MG, Grêmio e Santos fizeram consulta sobre a situação do atleta e não descartam uma proposta nos próximos dias. Entretanto, ainda não começaram a negociar com o estafe do jogador.

Em 2023, o veterano disputou 21 partidas pelo Vélez Sarsfield, somando 1.287 minutos em campo. No período, ele marcou três gols e se responsabilizou por uma assistência. O jogador teve o contrato rescindido nesta janela de transferências.