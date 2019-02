Vasco: Oposição se irrita com homenagem ao Flamengo em uniforme: "demagogia barata"

Diretoria do Vasco optou por colocar uma bandeira do arquirrival Flamengo em seu uniforme para homenagear as vítimas de incêndio no Ninho do Urubu

O Vasco teve uma atitude nobre ao colocar uma bandeira do Flamengo em seu uniforme em homenagem às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. No entanto, a ação pode causar problemas nos bastidores do clube.

Uma camisa histórica com uma singela homenagem aos meninos falecidos na tragédia do Ninho do Urubu e um alerta sobre as vítimas das chuvas na Rocinha e no Vidigal.



Políticos da oposição não gostaram da ideia da gestão de Alexandre Campello, atual mandatário cruzmaltino.

"Alexandre Campello, na tentativa desesperada de atrair holofotes, conspurcou o que temos de mais sagrado: nossa camisa. Demagogia barata, que atenta contra as tradições vascaínas, fere o estatuto do clube e ajuda o grande responsável pela tragédia a assumir o papel de vítima", escreveu Roberto Monteiro, opositor declarado da atual gestão.

Antigo vice de futebol do Vasco, Eurico Brandão, filho de Eurico Miranda, também criticou a atitude da diretoria. "Vasco com a bandeira do dente podre no uniforme? Tudo tem limite. Homenagens aos meninos e suas famílias sempre! Ao clube por quê? Idiotas!".

Na contramão da oposição, o técnico Alberto Valentim reforça a necessidade de deixar a rivalidade de lado para enaltecer a união entre os clubes neste momento complicado e de luto.

"Homenagem maravilhosa que a diretoria do Vasco fez. A gente sabe o tamanho da rivalidade entre esses dois clubes. Mas temos que nos esquecer por conta da tragédia que tivemos na semana passada", comentou o treinador vascaíno.

Valentim citou ainda Werley, que era primo de uma das vítimas da tragédia ocorrida na última sexta-feira. "O Werley está de parabéns. O Andrey também está de parabéns. Ele perdeu a avó hoje. Era outro jogador que estava liberado se não quisesse vir para o jogo. Muito bacana da parte dele também. Queríamos vencer esta partida para todas as vítimas, em especial as famílias que ficaram e para o Pablo [primo de Werley], que é da minha cidade também", acrescentou.