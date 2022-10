Vasco x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Neste sábado (8), Vasco busca emplacar no G-4 da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

O Vasco recebe o Novorizontino neste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 34ª vitória da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Vivo na luta pelo acesso e único time da Série B invicto em casa, o Vasco busca emplacar no G-4 da competição.

Para o confronto em casa, o técnico Jorginho terá os retornos de Carlos Palacios e Yuri Lara, mas Alex Teixeira, suspenso, está fora.

Do outro lado, o Novorizontino, na luta contra o rebaixamento, vem de duas derrotas e um empate.

No primeiro turno, o Novorizontino encerrou a série invicta do Vasco. No primeiro turno, venceu por 2 a 0, com gols de Jhony Douglas e Douglas Baggio.

"Fazemos um trabalho para buscar consolidação em cenário nacional. Procuramos formar um elenco experiente e competitivo para termos condições de brigar em uma das maiores edições da história da Série B. Respeitamos o valor que tem um campeonato com nomes como Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Este ano buscamos maximizar nossas estruturas de trabalho para fazer uma boa competição mesmo sendo nossa primeira vez em uma Segunda Divisão", afirmou o presidente Genilson dos Santos.

Prováveis escalações

Escalação do provável VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Danilo Boza, Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê; Figueiredo, Eguinaldo e Raniel (Marlon Gomes).

Escalação do provável NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri; Willean Lepo, Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha e Danielzinho; Douglas Baggio, Bruno Costa e Ronaldo.

Desfalques

Vasco

Alex Teixeira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, assim como Paulo Victor, Riquelme e Gabriel Dias, lesionados.

Novorizontino

Diego Torres, suspenso, e Giovanni, Bruno Silva e Lucas Tocantins, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: São Januário – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: CAIO MAX AUGUSTO (árbitro), JEAN MARCIO DOS SANTOS e LORIVAL CANDIDO (assistentes), YURI ELINO (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)