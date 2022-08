Vasco não poupa esforços por renovação de Andrey Santos

Clube carioca está disposto a abrir os cofres pela permanência do volante de 18 anos. Diretoria teme que interessados apresentem propostas elevadas

O Vasco conversa para renovar o contrato de Andrey Santos, volante de 18 anos, como soube a GOAL. O atleta já informou à diretoria que gostaria de permanecer em São Januário, e as conversas caminham para um desfecho positivo.

A negociação para a permanência do meio-campista avança gradativamente, conforme apurado pela reportagem. A diretoria vascaína está disposta a abrir os cofres pela permanência do jogador.

Com auxílio da 777 Partners, empresa que se tornará acionista do clube na transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o Vasco está disposto a conceder uma boa valorização salarial ao jogador.

Andrey Santos tem contrato com o Vasco até 31 de agosto de 2023. Revelado pelas divisões de base do clube, ele é tratado como uma promessa para o futuro. Há temor de que interessados em contar com o atleta tentem levá-lo no mercado da bola.

O meio-campista de 18 anos atuou em 23 partidas do time profissional do Vasco nesta temporada, dentre Série B, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. No período, marcou cinco gols. Ele ainda jogou seis duelos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com três gols anotados.