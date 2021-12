Vasco mira Fernando Prass como coordenador técnico de futebol

Depois de viver o que, para muitos, foi o pior ano de sua história, o Vasco da Gama já se movimenta pensando na estruturação do seu departamento de futebol para 2022 – onde a principal missão seguirá sendo a de subir da Série B de volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E existe a possibilidade de o torcedor vascaíno se reencontrar com um velho conhecido de tempos mais felizes: Fernando Prass.

Campeão da Copa do Brasil pelo Gigante da Colina em 2011, o agora ex-goleiro pode ser o coordenador técnico de futebol para a próxima temporada. Com dificuldades para contratar Ricardo Gomes para exercer tal função, o Vasco mantém conversas com Prass. A notícia foi dado primeiro pelo site Jogada 10 e foi confirmada pela GOAL.

Atualmente Prass está fazendo estágio no Lyon, ao lado de outro ídolo vascaíno: Juninho Pernambucano (com quem chegou a dividir vestiário entre 2011 e 2012), que trabalha no clube francês como diretor de futebol.

Fernando Prass e Juninho Pernambucano estiveram juntos ontem, em Lyon, na França. pic.twitter.com/Ce3W5bW1Db — ALMIRANTE (@NewsAlmirantee) December 3, 2021

Depois de encerrar sua carreira debaixo das traves em 2020, pelo Ceará, Fernando Prass iniciou os trabalhos para trabalhar com gestão de futebol e teve um estágio no Palmeiras, clube onde fez história entre 201 e 2019. Além do Verdão e do Lyon, Prass também passou por estágio no Valladolid, clube espanhol cujo dono é Ronaldo Fenômeno.