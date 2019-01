Vasco joga a 40ºC e torcedores se escondem atrás de poste

A partida foi marcada para um dos locais mais quentes do Rio de Janeiro no meio da tarde

Portuguesa-RJ e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (30). A partida, válida pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do estadual, foi marcada para 17h em Bangu, bairro conhecido dentre várias coisas pelo calor.

E em uma cena já comum do futebol carioca no verão, torcedores cruz-maltinos precisaram se alinhar em fila indiana apenas para se aliviarem em meio a sombra de um poste.

A cena não é exclusividade do Rio de Janeiro. No último fim de semana jogadores de Internacional e São José precisaram colocar as chuteiras em baldes com água e gelo para aliviar os 60ºC do gramado artificial em jogo válido pelo Gauchão.