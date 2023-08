Vasco x Grêmio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (6), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos, Vasco e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (6), às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e mais 12 estados, além do Distrito Federal e Juiz de Fora), com narração de Gustavo Villani e comentários de Júnior e Roger Flores (veja a programação completa aqui).

Na lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos, o Vasco entra em campo pressionado depois de quatro derrotas consecutivas. Punido pelo STJD, em razão de vandalismos da torcida, o clube poderá contar apenas com mulheres, crianças e pessoas com necessidades especiais no estádio.

O técnico Ramón Díaz está em busca de sua primeira vitória no comando da equipe. Até o momento, o Cruzmaltino sofreu derrotas para o Athletico-PR por 2 a 0 e para o Corinthians por 3 a 1. A novidade fica por conta da provável estreia do centroavante Pablo Vegetti, recentemente contratado.

Do outro lado, o Grêmio está na briga pela vice-liderança do Brasileirão. Com 30 pontos, o Tricolor Gaúcho está a 13 do líder Botafogo. Sem Cristaldo, lesionado, Nathan e Ferreira brigam por uma vaga no time titular, enquanto Reinaldo retorna após cumprir suspensão no empate com o Goiás na última rodada.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio obteve 36 vitórias, enquanto o Vasco conquistou 23, além de registrarem 21 empates. No último confronto válido pela Série B de 2022, o Tricolor Gaúcho saiu vitorioso por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Miranda, Capasso e Léo; Pumita Rodríguez, Jair, Medel, Praxedes e Lucas Piton; Figueiredo e Sebastián Ferreira. Técnico: Ramon Díaz.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Nathan (Ferreira); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Vasco

De Lucca, lesionado, está fora.

Grêmio

Cristaldo e Kannemann seguem como desfalque.

Quando é?