Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa do Brasil sub-17 2025

Clássico dos Milhões sub-17 será disputado nesta terça-feira (29), no Luso-Brasileiro, visando vaga na final da copa nacional da categoria

Vasco e Flamengo fazem clássico na tarde desta terça-feira (29), às 15h (de Brasília), na Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, em canal aberto e através do streaming Prime Video (veja a programação completa aqui).

O Vasco chega para o clássico decisivo embalado por uma fase invejável. A vitória por 4 a 2 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-17, seguida do triunfo por 3 a 1 no Campeonato Carioca diante do mesmo rival, ampliou a confiança do elenco cruzmaltino, que vive uma invencibilidade de 13 partidas - com 9 vitórias e 4 empates. O time não só abriu vantagem na briga por uma vaga na final, como também vem mostrando consistência em todas as frentes: ocupa atualmente a quarta colocação no Estadual, com 18 pontos, e demonstra força coletiva e mental para manter a superioridade no confronto.

Já o Flamengo entra em campo pressionado, mas com histórico recente que respalda sua capacidade de reação. A derrota no primeiro jogo da semifinal e o revés anterior para o Vasco no Carioca quebraram uma série de 16 jogos de invencibilidade, que começou após a queda diante do Nova Iguaçu, em outubro de 2024. Foram 13 vitórias nesse período, sinal de um elenco acostumado a vencer. Agora, os Garotos do Ninho precisam resgatar esse espírito vencedor para reverter o placar no clássico e manter vivo o sonho do título — e da revanche. Um empate no agregado leva o jogo para os pênaltis. Quem avançar, encara Bahia ou São Paulo na grande final.

Prováveis escalações

Vasco: Lucas Andrade; Luis Felipe, Kaique Ferreira, Renan, Lucas Rafael; Léo Félix, Guilherme Melo, Medina; Davi Gomes, Andrey Fernandes e Diego Minete. Técnico: Cássio Barros.

Flamengo: Gabriel Werneck; Heitor, Daniel Carvalho, Levy Dias, Gabriel Amâncio; Luiz Felipe, João Ricardo, Jhefinho; Pedro Henrique, Ryan Roberto e Victor Hugo. Técnico: Daniel Franklin.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?