Vasco diz que não há chances de contratar Papu Gomez

Clube Cruzmaltino sondou a situação do jogador argentino, mas até o momento não houve avanço

Os torcedores do Vasco ficaram alvoroçados nas redes sociais após os rumores de que o Cruzmaltino teria feito uma proposta por Papu Gomez, do Sevilla. Nesta quinta-feira (26), no entanto, o diretor executivo do clube, Paulo Bracks, negou a possibilidade.

"Não tem negociação. É uma situação que não houve proposta e não fomos para a mesa nem com o Sevilla, nem com o jogador. Não há nenhuma chance do atleta vestir a camisa do Vasco", destacou o dirigente em entrevista à ESPN.

De fato, o Vasco sondou a situação do argentino. A consulta, segundo soube a GOAL, ocorreu antes do início da Copa do Mundo do Qatar, e o Cruzmaltino entendeu que, neste momento, os valores não se encaixavam nas expectativas do clube. De lá para cá, não houve uma nova conversa.

De olho na reformulação da equipe, o Vasco segue no mercado em busca de reforços, e novas saídas podem acontecer. O clube entende que o elenco está em fase de montagem e o desejo é estar com 90% "pronto" para o início do Campeonato Brasileiro.