Vasco de Sá Pinto x Palmeiras de Abel Ferreira: jogo de amigos apenas fora de campo

Duelo entre treinadores portugueses coloca frente a frente dois trabalhos ainda no início e longe da forma que os gajos esperam de suas equipes

A tarde desse domingo (8) reserva uma partida com muitos ingredientes que deixam a ocasião mais interessante. Além do histórico de dois clubes gigantes, o duelo desse domingo entre Vasco e Palmeiras colocará frente a frente dois amigos de longa data. Ricardo Sá Pinto, técnico do e Abel Ferreira, treinador do Palmeiras se enfrentam em São Januário, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Os dois treinadores portugueses que atualmente trabalham no futebol brasileiro contam com um histórico longo de amizade, jogos juntos e trabalhos em conjunto na comissão técnica.

Entre 2005 e 2006, os dois ex-atletas jogaram junto defendendo as cores do . Sá Pinto era atacante, que costumava jogar como ponta-direita, já Abel (sete anos mais novo que Sá Pinto) era lateral-direito.

Em 2011, Sá Pinto já era treinador da equipe sub-19 do e convidou Abel para ser seu auxiliar na base dos leões. A parceria rendeu um título nacional e Sá Pinto foi promovido a técnico da equipe principal, Abel assumiu o lugar de Sá Pinto como técnico do sub-19.

Em entrevista coletiva antes do jogo, Sá Pinto falou sobre o que o motivou a apostar em Abel para ser seu auxiliar.

"Conhecia-o bem, sabia da capacidade e da paixão que ele tinha pelo treino. Achei que naqueles quatro meses era a pessoa ideal para tomar conta de uma equipe que já o conhecia. Os jogadores gostavam dele e o respeitavam, e ele se sentia preparado. Foi natural. Achei que era ele", declarou Pinto na coletiva de imprensa.

e contam com uma relação de respeito entre as torcidas e os clubes, e Abel Ferreira falou sobre isso na sua coletiva de imprensa. Entretanto, o português do Palmeiras afirma que a amizade não valerá nada nos 90 minutos do jogo, que a única coisa que importa para os dois é a vitória.

"Pelo estudo e pela pesquisa que fiz, as torcidas se respeitam muito. É verdade que os treinadores também. Ele é meu amigo, mas, dentro do campo vou fazer tudo para ganhar. Essa é nossa função, é pra isso que trabalhamos, mas dentro de campo cada um luta por si", falou Abel.

Vasco e Palmeiras vivem situações diferentes no Brasileirão 2020. O está em 7º lugar, com 28 pontos conquistados, enquanto o Cruz-Maltino amarga a incômoda 16ª posição. Sá Pinto ainda não venceu com o Vasco no Brasileirão, enquanto Abel fará sua estreia na principal competição nacional.