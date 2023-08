Vasco dá prazo ao Maracanã e entrará na justiça caso tenha pedido para jogar no estádio negado

Cruzmaltino deseja mandar o jogo diante do Atlético-MG, no dia 20 de agosto, no estádio

O Vasco solicitou ao Consórcio do Maracanã o direito de utilizar o estádio no dia 20 de agosto, diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, conforme trouxe a GOAL. O Cruzmaltino aguarda uma resposta até esta quinta-feira (9), e em caso de negativa ou demora entrará na justiça.

A diretoria do Vasco entende que o Consórcio do Maracanã, liderado por Flamengo e Fluminense, não tem desculpas para negar o estádio ao Vasco na data solicitada. Há o entendimento de que, como não há jogos da dupla durante a semana seguinte, haverá tempo suficiente para a recuperação do gramado caso seja necessário.

Outras vezes que teve o pedido negado, o Vasco conseguiu o direito de mandar jogos no estádio através da Justiça. O Cruzmaltino, vale lembrar, está impossibilidade de receber torcida em São Januário, mas já pode ter jogos com público em outros estádios, uma vez que cumpriu a pena imposta pelo STJD.

A partida entre Vasco e Atlético-MG, no dia 20 de agosto, acontece na véspera do aniversário de 125 anos do clube, este também é um dos motivos pelo qual a diretoria gostaria de mandar o jogo no Maracanã, que tem capacidade para mais de 60 mil torcedores.