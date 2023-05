Vasco da Gama x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste domingo (14), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV

Vasco e Santos se enfrentam na tarde deste domingo (14), a partir 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal e Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, o Vasco entra em campo em busca da recuperação. Com seis pontos, a equipe empatou com o Coritiba por 1 a 1 na última rodada. Para o confronto em casa, o técnico Mauricio Barbieri não poderá contar com Andrey Santos, que se apresentou à seleção sub-20. Galarza e Figueiredo brigam por uma vaga no meio.

Já o Santos, com sete pontos, chega embalado após vencer o Bahia por 3 a 0 na última rodada do Brasileiro. O técnico Odair Hellmann está considerando poupar alguns jogadores, visando o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, marcado para a próxima quarta-feira (17), na Vila Belmiro.

Os confrontos entre as equipes têm sido equilibrados ao longo do tempo. Em 103 jogos disputados, o Santos conquistou 36 vitórias, enquanto o Vasco venceu 35 vezes, e houve 32 empates. No mais recente encontro válido pelo Brasileirão de 2020, a equipe carioca saiu vitoriosa ao ganhar por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Robson, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Galarza (Figueiredo), Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Lucas Braga. Técnico: Odair Hellmann.

Desfalques

Vasco

Emprestados pelo Santos, Rwan Cruz e Carabajal estão fora, assim como Andrey Santos e Marlon Gomes, que estão com a seleção sub-20.

Santos

Mendoza, lesionado, é desfalque, assim como Yeferson Soteldo, Sandry e Luan Dias.

Quando é?