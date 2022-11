Vasco tem conversas avançadas pelo atacante Guilherme Bissoli

Atacante tem contrato com o Athletico-PR até dezembro de 2023 e está fora dos planos do clube para o ano seguinte

O Vasco tem tratativas avançadas por Guilherme Bissoli, atacante que pertence ao Athletico-PR. Há negociações em curso entre os clubes para que ele chegue a São Januário em janeiro de 2023, como soube a GOAL.

As tratativas são conduzidas por Paulo Bracks e contam com aval da 777 Partners, empresa que adquiriu percentual da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) vascaína.

O atacante interessa ao departamento de futebol por dois motivos: o desempenho em 2022 e a idade — ele tem 24 anos e poderia ter uma nova negociação, de acordo com a ideia do clube.

Em 2022, o centroavante fez 38 partidas, somando 2.721 minutos em campo. No período, marcou 14 gols, todos pelo Campeonato Brasileiro. Embora pertença ao Athletico-PR, ele ficou parte da temporada passada emprestado ao Avaí.

Os moldes da proposta para a contratação de Guilherme Bissoli ainda foram revelados. Com aporte da 777 Partners, o Vasco deve gastar um pouco mais que em janelas anteriores.

O contrato do atleta com os paranaenses se encerra em dezembro de 2023. O jogador ficou emprestado aos catarinenses até o fim deste ano, mas não permanecerá para a disputa da Série B na temporada seguinte.