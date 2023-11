Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Clássico será disputado nesta segunda-feira (5), em São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivos opostos na temporada, Vasco e Botafogo se enfrentam na noite desta segunda-feira (5), a partir das 19h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado pela vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0, o Vasco volta a campo precisando da vitória para seguir na luta contra o Z-4. Com 34 pontos, a equipe está a três do Cruzeiro, primeira equipe fora do rebaixamento.

Para o confronto em casa, o técnico Ramón Díaz terá os retornos de Pablo Vegetti e Jair, que cumpriram suspensão na última rodada, mas Marlon Gomes e Rossi seguem em tratamento.

Do outro lado, o Botafogo, liderando com 59 pontos ao lado do Palmeiras, busca os três pontos para se distanciar do rival. Esta é a menor diferença desde a 12ª rodada. Vale ressaltar que o Alvinegro possui um jogo a menos no Brasileirão, mas não vence há três rodadas (um empate e duas derrotas).

Em 315 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 133 vitórias, contra 87 do Botafogo, além de 95 empates. No último confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Erick Marcus (Payet) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Lúcio Flávio.

Desfalques

Vasco

Marlon Gomes e Rossi seguem no departamento médico.

Botafogo

Adryelson, Victor Cuesta e Marlon Freitas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, assim como Diego Costa e Lucas Fernandes, lesionados.

Quando é?