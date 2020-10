Vasco avança para contratar colombiano Gustavo Torres

Atacante do Atlético Nacional caminha para fechar empréstimo válido até 2021 com Cruz-Maltino

O abriu conversas nesta semana para contratar o colombiano Gustavo Torres. A Goal apurou que o clube carioca trabalha para receber o atacante do por empréstimo válido até o fim de 2021. A negociação está em estágio avançado.

Revelado pelo de Cali e com curta passagem pelo em 2019, Torres, que já chegou a defender a seleção colombiana sub-19, fez seis jogos oficiais e marcou quatro gols na atual temporada.

Caso seja confirmada a chegada do colombiano de 24 anos, o recém-contratado Ricardo Sá Pinto vai passar então a contar com cinco estrangeiros no elenco - os argentinos Martín Benítez e Germán Cano, o angolano Toko Filipe e o argentino naturalizado chileno Leonardo Gil são os atuais "gringos" disponíveis para o treinador português.