Vasco x Atlético-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (20), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Com promessa de casa cheia, o Vasco recebe o Atlético-MG na manhã deste domingo (20), a partir das 11h (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de uma semana agitada com o anúncio da chegada de Payet, o Vasco volta as atenções para a disputa do Brasileirão. A equipe chega embalada com uma vitória e um empate, e só pensa nos três pontos neste domingo para seguir na lutar contra o rebaixamento. No momento, soma 13 pontos, e está a cinco do Bahia, primeira equipe fora do Z-4.

Do outro lado, o Atlético-MG, no meio da tabela, com 27 pontos, vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão (sobre o São Paulo e Bahia). A presença do técnico Felipão é dada como incerta. O treinador foi punido com dois jogos de suspensão e entrou com efeito suspensivo no STJD para comandar o time no Maracanã.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 76 jogos disputados, o Vasco soma 29 vitórias, contra 28 do Atlético-MG, além de 19 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Cruzmaltino venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Robson, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Rossi (Serginho ou Erick Marcus), Pec e Vegetti. Técnico: Ramon Díaz.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Patrick (Pedrinho); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão (Carlos Pracidelli, auxliar).

Desfalques

Vasco

Orellano, suspenso, está fora.

Atlético-MG

Igor Rabello, Hyoran e Matías Zaracho, lesionados, e Cristian Pavón, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora do confronto.

Quando é?