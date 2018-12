Vasco acerta contratação do lateral Claudio Winck

Jogador que estava no Sport é o quarto reforço anunciado pelo Cruzmaltino até agora

De olho em fortalecer o time para a próxima temporada, o Vasco segue na busca por reforços. Na última sexta-feira(21), o Cruzmaltino anunciou a contratação do lateral-direito Claudio Winck, que estava no Sport. O time de São Januário adquiriu 50% dos direitos do atleta, segundo informações divulgadas pelo Globoesporte.com

Apesar de ter disputado a última temporada com a camisa do Sport, o atleta pertence ao Internacional, que seguirá com os outros 50% de seus direitos econômicos. Em 2018, Cláudio Winck disputou 21 jogos pelo time pernambucano, além de mais cinco com o Colorado. O lateral é o quarto reforço do Vasco até o momento.