Vasco 3x2 Avaí: Cruz-Maltino vence, mas sai de campo sob vaias

A equipe treinada por Alberto Valentim, xingado no final pela torcida, chegou a abrir 3 a 1 no placar

Em noite de homenagens à memória de Eurico Miranda, nesta quinta-feira (14) o bateu o Avaí por 3 a 2 em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do .

Quem abriu o placar foi o Avaí, que levou mais perigo durante o primeiro tempo. Aos 11 minutos, Pedro Castro estufou as redes de Fernando Miguel. O empate cruz-maltino veio ainda na etapa inicial, em falta batida por Danilo Barcelos e que ainda desviou na zaga antes de entrar.

Na segunda etapa, o Vasco melhorou o seu aproveitamento nas finalizações e chegou a colocar 3 a 1 no placar. Rossi e Thiago Galhardo balançaram as redes e o clima de festa cresceu em São Januário, mas depois que André Moritz diminuiu para 3 a 2 as arquibancadas passaram a vaiar o time e xingar o técnico Alberto Valentim.

As equipes voltam a se enfrentar em 10 de abril, na Ressacada.