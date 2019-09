Varane abre as portas do Real Madrid para Mbappé: "sempre quero no meu time"

PSG e Real Madrid se encontram pela Liga dos Campeões, mas o zagueiro gostaria de contar com seu companheiro em seu time

Raphael Varane será o líder da defesa do na estreia do time contra o PSG pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. O zagueiro poderia enfrentar um companheiro de seleção francesa, Kylian Mbappé, mas o atacante está machucado e não foi relacionado para o jogo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mesmo assim, Varane abriu as portas do clube madrilenho para seu amigo. Em entrevista ao Le Figaro, ele afirmou: “Sempre quero Mbappé em minha equipe, seja na seleção ou até mesmo em meu time. Está temporada ele está em Paris mas não sabemos o que acontecerá no futuro. Do Real Madrid só se pode esperar coisas positivas”.

Mais artigos abaixo

A declaração vem dias depois do fim do mercado de transferências, período que o Real Madrid chegou a demonstrar interesse pela contratação da jovem estrela francesa. Os rumores de que Florentino Pérez tentará contratar mais um galáctico para o seu time só aumentam com essa afirmação de Varane.

Sobre o duelo entre e Real Madrid, Varane disse que não será uma estreia fácil, principalmente por ser fora de casa. “Nunca é fácil jogar contra o PSG, muito menos em Paris. Esperamos uma partida muito complicada que poucos erros serão cometidos e teremos que ter muita intensidade para vencer”.