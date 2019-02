VAR faz Morata encarar ‘jejum moderno’ no Atlético de Madrid

Em quatro jogos pelo Atlético de Madrid, atacante protagonizou quatro lances polêmicos envolvendo a novidade do futebol

O grande inimigo de Morata nesta sua nova fase no Atlético de Madrid não tem sido formações táticas que não favorecem o seu jogo, tampouco zagueiros adversários. Pode parecer bizarro, mas a entrada da tecnologia através do VAR tem impedido o atacante de gritar de vez um gol com a camisa colchonera.

Morata abriu o placar contra a Juventus, nesta quarta-feira (20), no primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Champions League. Em um primeiro momento, a comemoração foi tímida e os gritos de felicidade dos torcedores no Wanda Metropolitano viraram xingamentos após o juiz ter invalidado o tento. Após revisar o lance no VAR, Felix Zwayer viu o empurrão do espanhol nas costas de Chiellini antes de cabecear para o fundo das redes.

(Foto: Getty Images)

Em sua quarta partida pelo Atlético de Madrid, foi a segunda vez que Morata teve um gol anulado desta forma. No clássico contra o Real Madrid, o atacante viu o seu belo tento ser anulado depois que o árbitro viu um impedimento bem contestado. Na mesma partida, o jogador reclamou de pênalti não dado após ser derrubado contra Casemiro e em sua estreia Morata também reclamou de uma penalidade, querendo acionar o VAR.

Ou seja, Morata teve quatro decepções com o VAR em quatro partidas pelo Atlético de Madrid. A cada vez que entrou em campo, a telinha e os árbitros auxiliares foram, até aqui, o seu principal inimigo. Sinal dos tempos.