VAR estreia com polêmica para o Real Madrid na Champions

No primeiro tempo, um gol do Ajax foi anulado pela primeira vez com auxílio da tecnologia

O jogo entre Ajax e Real Madrid, nesta quarta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Champions League, já entrou para a história da Champions League. Pela primeira vez, uma decisão de arbitragem teve a influência do árbitro de vídeo (VAR).

E o lance foi pra lá de polêmico! Na reta final do primeiro tempo, o Ajax abriria o placar com Tagliafico após uma saída atrapalhada do goleiro Courtois. O árbitro Damir Skomina inicialmente não viu problemas no lance e nem mesmo os jogadores madridistas reclamaram. Entretanto, pouco depois o juiz viu o lance pela tela de TV ao lado do campo e voltou atrás.

VAR = Video Assisting Real Madrid — Footy Humour (@FootyHumour) 13 de fevereiro de 2019

E o VAR entra em ação na UEFA Champions League! Vai dar o que falar ainda... 🤔⚽ Publicado por Goal.com Brasil em Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019

Para Skomina, o atacante Tadic estava impedido. Com ou sem polêmica, o jogo terminou empatado sem gols em seu primeiro tempo, mas já com um lugar na história do maior torneio continental de clubes da Europa.

A decisão causou grande controvérsia, e na internet torcedores ironizaram o gol anulado. Dentre várias mensagens, uma das que tiveram maior repercussão brincou com a sigla do VAR, indicando favorecimento ao Real Madrid.