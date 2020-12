Vanderlei Luxemburgo é o novo treinador do Vasco

Após a demissão de Sá Pinto e contato com Zé Ricardo, Luxemburgo assume o clube carioca

Ricardo Sá Pinto não é mais treinador do Vasco . Conforme antecipado pela Goal , a diretoria do clube decidiu trocar de comandante para esta reta final de Brasileirão. Com isso, o português deixa a equipe após pouco mais de dois meses de trabalho e com um fraco aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Então, a diretoria do trabalhou para fechar com um novo comandante para o ano de 2021. O escolhido foi Vanderlei Luxemburgo, que terá um contrato até fevereiro.

O anúncio da demissão de Sá Pinto aconteceu nesta terça-feira (29), poucos dias após a derrota diante do Athletico, por 3 a 0 , mais um resultado negativo da equipe no Brasileirão. Com isso, o treinador deixa o clube na zona de rebaixamento da competição, na 17ª colocação, com 28 pontos somados . Em 15 jogos à frente do , o português acumula apenas três vitórias, além de cinco empates e sete derrotas.

A diretoria foi em busca de um novo treinador para o ano de 2021, para tentar salvar o clube de mais um rebaixamento em sua história. A princípio, Zé Ricardo, velho conhecido dos torcedores, foi o favorito para assumir a equipe. Porém, segundo informações do GE , o técnico de 49 anos recebeu contato da diretoria do clube e recusou a oferta.

Zé Ricardo comandou o Vasco nos anos de 2017 e 2018 e conquistou aproximadamente 53% dos pontos que disputou à frente da equipe. Mesmo com um aproveitamento relativamente baixo, o treinador também era um dos nomes preferidos entre os torcedores do clube, que foram às redes sociais pedir a contratação do técnico , antes mesmo da demissão de Sá Pinto.

No entanto, de acordo com o Lance! , o momento de transição entre gestões no clube foi determinante para a recusa do técnico. Alexandre Campello é o presidente em exercício até a segunda quinzena de janeiro, quando Jorge Salgado assume. Além disso e da queda de Sá Pinto, o diretor executivo de futebol, Alexandre Mazzuco, foi demitido para dara lugar a Alexandre Passaro, ex- .

O favorito para ser o novo treinador do Vasco se tornou, então, Vanderlei Luxemburgo. Antes de assumir o , o experiente técnico comandou a recuperação do Cruz-maltino no Brasileirão do ano passado , ajudando o time a escapar do rebaixamento. Chegam também o auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo (chefe da preparação física) e Daniel Félix.

Dorival Jr. também apareceu com boa aceitação entre os torcedores cariocas. Sem clube desde que deixou o Atheltico, no fim de agosto deste ano, o treinador teve seu nome ligado ao Vasco no mês de outubro, apesar de ter negado qualquer tipo de negociação.