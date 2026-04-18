Van Hanegem foi muito claro ao responder se o Feyenoord deve continuar com Van Persie

Willem van Hanegem foi muito franco neste fim de semana em uma longa entrevista ao site 1908.nl. O ex-jogador e técnico do Feyenoord não acredita que Robin van Persie continuará no comando do time do clube de Roterdã na próxima temporada.

Van Hanegem foi técnico do Feyenoord entre 1992 e 1995 e, nesse período, conquistou, entre outros títulos, o campeonato nacional e várias copas nacionais. O ex-técnico (82) sempre se sentiu parte do grupo de jogadores. “Eu não me sentia acima deles. Acho algumas coisas importantes; é simplesmente ser honesto com os jogadores. Você precisa fazer com que eles sintam que também são bons jogadores, assim como todos os outros. Isso é o mais importante.”

A abordagem de Van Persie não condiz com a sua maneira de trabalhar, avalia Van Hanegem. “Ele é um rapaz do Feyenoord, e é assim que deve se comportar. Não tenho essa sensação. Não dá para brigar e discutir com quatro dos seus jogadores. Isso não dá, né? É uma loucura, não é? E isso vindo de alguém que foi um jogador de futebol incrível de se ver.”

Segundo Van Hanegem, os jogadores do Feyenoord recebem pouca confiança de Van Persie. “Mas isso costuma acontecer com jogadores que foram bons: eles não transmitem aos seus jogadores a sensação de que eles também são bons jogadores. Não dá para todos serem igualmente bons.”

Van Hanegem é claro quando lhe perguntam se o Feyenoord deve continuar com Van Persie após o verão. “Bem, acho que não”, suspira o técnico aposentado, que imediatamente apresenta uma descrição do treinador ideal para o Feyenoord.

“Alguém que goste de futebol; dos seus jogadores e do jogo. Eu também estou aqui no Excelsior, venho aqui assistir aos jogos com frequência. Quando vejo todas essas coisas malucas acontecendo, penso: o que é isso tudo? É tudo um pouco estranho. Isso me faz rir”, conclui De Kromme.