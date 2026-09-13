Van Dijk se reúne com Xavi; e o motivo é surpreendente!

O holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, realizou uma reunião direta com o novo técnico da seleção de seu país, Xavi Hernández, para tomar uma decisão sobre seu futuro internacional.

Van Dijk, de 35 anos, disputou 96 partidas internacionais pela seleção de seu país ao longo de sua carreira.

No entanto, a Federação Holandesa de Futebol passa por uma mudança de comando, depois que a seleção da Holanda se contentou em chegar apenas às oitavas de final da Copa do Mundo. Ronald Koeman deixou o cargo após o torneio, e Xavi Hernández, ex-técnico do Barcelona, foi nomeado como seu substituto.

Parece haver certa incerteza sobre se Van Dijk terá um papel na seleção da Holanda no futuro e, na tentativa de chegar a uma decisão, o zagueiro buscou conversar com o novo técnico Xavi, segundo o jornal britânico "Mirror".

A imprensa holandesa noticiou que uma nova reunião entre as duas partes será realizada nas próximas semanas. Eles também conversaram no meio da semana, quando o Liverpool enfrentou o gigante espanhol Atlético de Madrid na Liga dos Campeões da Europa.

Van Dijk disse recentemente sobre seu futuro: "Sinto que ainda sou capaz de agregar valor e importância à equipe. Se concordarmos com isso, temos dois bons anos pela frente antes da Eurocopa de 2028. E, se não concordarmos, veremos o que vai acontecer".

A seleção da Holanda disputa quatro partidas durante a data Fifa, quando enfrentará a Alemanha em sua estreia na Liga das Nações da Europa, antes de dois jogos contra a Sérvia e outro contra a Grécia.

Enquanto Van Dijk pretende definir seu futuro internacional em breve, o mesmo se aplica ao seu futuro no Liverpool, já que resta apenas um ano de contrato do holandês com o clube. Vale lembrar que há especulações de que a diretoria do clube vai adiar qualquer negociação sobre a renovação do contrato até o próximo ano.

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