Van Dijk: "Chegou a hora de um defensor ganhar a Bola de Ouro"

Zagueiro holandês do Liverpool fala sobre a possibilidade de ganhar o prêmio concedido pela revista France Football

Virgil van Dijk disse "chegou a hora" para um defensor receber o Ballon d'Or, pois a especulação é de que ele está no quadro para conquistar o prêmio individual de futebol.

O zagueiro do já recebeu o prêmio de Jogador do Ano da PFA, já que suas atuações no coração da defesa dos Reds os inspiraram para a glória na Liga dos Campeões e um segundo lugar na Premier League.

O jogador holandês disse que prefere a vitória de sua equipe na Liga dos Campeões a prêmios pessoais, mas admitiu que estava satisfeito em ser considerado para troféus individuais também.

"Receber o Jogador do Ano da PFA é uma honra fantástica", disse Van Dijk ao site oficial do Liverpool. "É a maior honra que você pode receber porque é votada por seus colegas. Eu disse isso também, eu trocaria isso pela . Por sorte, eu não precisei. É uma honra se as pessoas estiverem falando sobre [o Ballon d'Or], mas o que posso fazer? Eu não tenho influência em nada ", disse.

"Eu não posso negar que tive uma temporada muito boa no ano passado, então a única coisa que posso fazer agora é focar na nova temporada, ficar em forma, ficar em forma e ter uma temporada ainda melhor do que no ano passado. Eu posso entender o fato de que normalmente os atacantes ou o número 10 ganham esses prêmios porque é mais atraente de se ver. Mas talvez tenha chegado a hora de mudar isso”.