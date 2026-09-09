Rafael van der Vaart está impressionado com Hans Vanaken, há anos uma peça constante no Club Brugge. "Ele prova que eu vi tudo completamente errado", disse o analista da Ziggo Sport antes do duelo da Liga dos Campeões de terça-feira contra o Aston Villa.

Van der Vaart foi duríssimo com Vanaken alguns anos atrás, durante o período de um jogo da seleção holandesa contra a Bélgica. "Eu só ouço Vanaken, Vanaken, Vanaken... Pois bem, ele não joga absolutamente nada. Um perna de pau."

Houve, portanto, um tempo em que Van der Vaart não era exatamente admirador do veterano Vanaken, de 34 anos. "Você vê que ele parece um pouco duro nos movimentos. No começo, isso me incomodava um pouco", reconheceu o ex-meio-campista em sua análise do experiente jogador belga.

Van der Vaart, porém, mudou radicalmente de opinião sobre o capitão do Club Brugge. "Ele já provou que eu vi tudo de forma completamente errada", admitiu o norte-holandês, sendo honesto ao rever sua avaliação sobre Vanaken.

"Em todo jogo ele atua com muito controle e inteligência futebolística. E também tem boa visão de jogo. Virei muito fã dele", acrescentou o entusiasmado Van der Vaart.

Vanaken está no Club Brugge desde 2015 e já soma 571 partidas. O meio-campista ofensivo marcou 152 vezes pela potência belga e também deu 115 assistências.

Além disso, o capitão do Club Brugge tem 40 partidas pela seleção belga. Vanaken marcou na última Copa do Mundo, nas oitavas de final contra os Estados Unidos (vitória por 4 a 1). A Copa terminou para a Bélgica nas quartas de final, quando a futura campeã mundial Espanha foi forte demais.