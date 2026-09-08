Rafael van der Vaart está impressionado com Hans Vanaken, há anos uma peça constante no Club Brugge. “Ele prova que eu vi tudo de forma completamente errada”, disse o analista da Ziggo Sport às vésperas do duelo da Liga dos Campeões com o Aston Villa, nesta terça-feira.
Há alguns anos, por ocasião de um jogo da seleção holandesa contra a Bélgica, Van der Vaart foi duríssimo com Vanaken. “Só ouço falar Vanaken, Vanaken, Vanaken... Pois bem, ele não joga absolutamente nada. Um perna de pau.”
Houve, portanto, tempos em que Van der Vaart não era tão fã assim do Vanaken, de 34 anos. “Dá para ver que ele parece um pouco duro nos movimentos. Foi isso que no começo me desagradou um pouco”, reconheceu o ex-meio-campista em sua análise do experiente belga.
Van der Vaart, porém, mudou radicalmente de opinião sobre o capitão do Club Brugge. “Agora ele prova que eu vi tudo de forma completamente errada”, admitiu o nortista da Holanda ao rever sua opinião sobre Vanaken.
“Em cada jogo, ele atua com tanto controle e tanta inteligência futebolística. E também tem boa visão de jogo. Virei um enorme fã dele”, acrescentou o entusiasmado Van der Vaart.
Vanaken está no Club Brugge desde 2015 e já soma 571 partidas. O meio-campista ofensivo marcou 152 vezes pela potência belga e também foi responsável por 115 assistências.
Além disso, o capitão do Club Brugge tem 40 partidas pela seleção belga. Vanaken marcou na última Copa do Mundo, nas oitavas de final contra os Estados Unidos (vitória por 4 a 1). A Copa terminou para a Bélgica nas quartas de final, em que a futura campeã mundial Espanha se mostrou forte demais.