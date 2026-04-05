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Rafael van der VaartNOS
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Van der Vaart é implacável: estrela da Eredivisie fica aquém do nível mais alto

PSV x Utrecht
PSV
Utrecht
Eredivisie

O PSV, campeão nacional, foi naturalmente o principal tema de conversa no programa “Studio Voetbal” na noite de domingo. À mesa, Boudewijn Zenden, Wim Kieft e Rafael van der Vaart discutem quem é, atualmente, a estrela indiscutível do time campeão de Eindhoven.

Boudewijn Zenden ressalta que um título é sempre um feito coletivo, mas destaca alguns jogadores que se destacaram. Segundo o ex-ala, Ivan Perisic e Jerdy Schouten, entre outros, tiveram uma temporada forte, mas é Ismael Saibari o jogador que, acima de tudo, carrega o PSV em fases difíceis. Este último causou grande impressão com dois gols e uma assistência na partida decisiva contra o FC Utrecht (vitória por 4 a 3).

“Pode-se concluir que Saibari foi um dos destaques do PSV nesta temporada”, afirma Zenden. “Sempre falta alguma coisa e sempre é possível evoluir. Mas é um jogador que, sem dúvida, dará um salto no próximo verão. Ele merece isso.”

Wim Kieft analisa Saibari com um olhar mais crítico e o considera ainda muito irregular. “Ele precisa se impor. Toda vez você pensa: ‘ele está lá’, seja por preguiça ou por falta de vontade, mas então precisa se impor.”

“Você sabe jogar tão bem, é forte, é rápido, sabe marcar gols”, continua Kieft sobre Saibari. “Às vezes dá a impressão de que ele pensa: ‘está tudo bem’. Aproveite o momento, você tem tanto potencial.”

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Van der Vaart está ainda menos entusiasmado com Saibari. “Acho muito difícil”, afirma o ex-jogador do Ajax. “Ele já me convenceu muitas vezes. Você pensa: agora ele está lá. Mas então eu o vejo novamente em uma partida da Liga dos Campeões e penso: hmm…”

Van der Vaart tem sérias dúvidas quanto a uma transferência de Saibari para o topo absoluto. “No Bayern de Munique, ele não seria titular. Acho muito difícil dizer. Ele é muito forte, mas se for para a Inglaterra... Lá, todo mundo é forte. O que restaria então? Ele tem mesmo essa técnica tão boa? Ele é realmente tão rápido assim? Acho que não.”

Segundo Van der Vaart, não foi Saibari, mas Perisic o grande protagonista do campeonato do PSV. “Um líder é alguém que joga sempre bem, está em excelente forma física e corre muitos metros. E ele faz isso realmente em todos os jogos. Na Liga dos Campeões, no campeonato, na copa, tanto na defesa quanto no ataque. Para mim, não há dúvida alguma sobre isso.”

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