Van der Vaart: "Aquele garoto do Ajax infelizmente se acha muito melhor do que é..."

Rafael van der Vaart e Wim Kieft foram críticos com Jorthy Mokio após a espetacular vitória do Ajax por 5 a 3 sobre o FC Sion. Os Amsterdammers garantiram na noite de quinta-feira a vaga na fase principal da Conference League, mas, segundo os analistas da Ziggo Sport, a equipe de Míchel Sánchez voltou a ceder espaço demais.

O Ajax começou muito bem e abriu o placar com apenas 33 segundos, com Youri Baas, mas depois viu o Sion marcar duas vezes com Winsley Boteli. Van der Vaart viu principalmente na perda da posse de bola a mesma vulnerabilidade que, segundo ele, costuma prejudicar o Ajax com frequência. “O Ajax joga muitas vezes de forma muito aberta. Isso você viu hoje também: quando eles perdiam a bola, era imediatamente muito perigoso.”

O ex-meio-campista considera que a ocupação de espaços do Ajax precisa melhorar. “Eles entram todos na área com a bunda. Isso tudo precisa melhorar”, disse Van der Vaart, que viu o Ajax ampliar a vantagem no fim das contas graças aos gols de Davy Klaassen, Tolu Arokodare e Oliver Edvardsen.

Kieft então colocou o foco na atuação de Mokio. O jovem belga entrou ainda no primeiro tempo no lugar do lesionado Youri Regeer e, após o intervalo, foi deslocado para a posição em que Klaassen havia atuado antes. “Você também vê isso naquele Mokio. No segundo tempo ele vai jogar na posição do Klaassen. Muito displicente! Simplesmente mantenha o jogo simples, sabe.”

Van der Vaart acredita que Mokio pode ter muito valor justamente quando torna seu jogo mais simples. “Tenho a sensação de que, se você disser a ele: você é simplesmente um camisa 6 e não dá passe além de três metros, então você realmente tem nele um jogador de classe mundial.”

“Só que eu temo que ele se ache muito melhor do que no fim das contas é. Ou do que é neste momento, digamos. Parece que ele quer jogar bonito, mas isso já não é mais futebol de base, né.”

Segundo o ex-jogador do Ajax, atuar no meio-campo do clube exige mais disciplina e objetividade. “Ali você simplesmente precisa ser objetivo. O Ajax neste momento não tem um camisa 6 e ele pode jogar ali. Na verdade, ele deveria agora conquistar uma vaga entre os titulares, na minha opinião.”