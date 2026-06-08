Van der Gijp solidifica-se com Van Persie: “É com esse tipo de gente que a gente tem que lidar”

A demissão de Robin van Persie do Feyenoord é, naturalmente, amplamente discutida no programa KieftJansenEgmondGijp. René van der Gijp considera a situação especialmente lamentável para o técnico de Roterdã, que ainda se encontra na fase inicial de sua carreira como treinador.

“Você e eu não achamos isso legal para o Van Persie”, diz Van der Gijp, envolvendo seu colega de mesa Wim Kieft na discussão sobre a demissão do técnico do Feyenoord. “Porque a gente pensa assim: o cara é financeiramente independente, eu acho. E se alguém assim quer mesmo entrar no mundo do treinador, onde você tem que lidar com tipos como Andries Noppert.”

“E Valentijn Driessen, que jogou no DSO 5, vai escrever colunas sobre você. Também não dá para fazer isso. Ou como Zlatan Ibrahimovic, que joga no AC Milan e, de repente, vira o chefe. A quem todos dão ouvidos, enquanto ninguém sabe por que o ouvem”, continua Van der Gijp com uma piada.

“Ele começou bem. Mas depois foi de lesão em lesão. Sim, o que se pode fazer? Eu tinha acabado de ter uma boa conversa com ele e dado a ele mais um ano de chance”, o analista de Dordrecht fica bastante surpreso com a decisão da diretoria do Feyenoord de dispensar Van Persie.

O apresentador Michel van Egmond acrescenta: “Acho que a pressão dos torcedores pesou muito. A maioria dos torcedores já estava cansada dele. E no Feyenoord isso é sempre um fator importante.”

Van der Gijp passa então a falar sobre Dennis te Kloese, o ex-diretor técnico que nomeou Van Persie como treinador. “Ele deve ter pensado: já demiti um treinador (Brian Priske, red.). E minhas contratações não são lá essas coisas. Ele também tem sua parcela de culpa. Ele deve ter pensado: se eu o demitir, também terei que sair.”

Oliver Glasner é um dos principais candidatos para o Feyenoord, embora o austríaco esteja aguardando os desdobramentos no AC Milan. Segundo o site 1908.nl, Wouter Vrancken está na lista após uma excelente temporada como técnico do Sint-Truiden.