Van der Gijp profundamente decepcionado com atacante do Ajax: "Vamos lá, cara!"

René van der Gijp expressou no Vandaag Inside sua decepção com Steven Berghuis. O atacante do Ajax finalizou para fora de perto no clássico contra o PSV, no sábado, algo que Van der Gijp não esperava de forma alguma do veterano.

“O que mais me decepcionou. Isso pode acontecer, eu sei. Tudo pode acontecer. O Berghuis não fazer esse gol. Isso me decepciona. Com uma finalização tão boa de perna esquerda”, disse Van der Gijp, referindo-se à chance desperdiçada pelo ponta do Ajax aos 30 minutos, quando o placar estava em 1 a 1.

“Acho que, se ele cobrar 20 pênaltis, faz 20. E essa você chuta para fora, cara. Vamos lá, cara!”, afirmou o analista de futebol, claramente decepcionado com a falha de Berghuis.

O erro de Berghuis no primeiro tempo custou caro ao Ajax. O PSV acabou ampliando para uma vitória por 3 a 1 em Amsterdã, também graças a um belo gol do reforço recente Lutsharel Geertruida.

O companheiro de bancada Valentijn Driessen direcionou suas críticas a Míchel. Segundo o chefe de futebol do De Telegraaf, o treinador do Ajax não deveria ter tirado Tolu Arokodare de campo já após uma hora. Além disso, ele considera incompreensível que Abdellah Ouazane não tenha sido titular contra o PSV.

“O melhor jogador que ele tem, Ouazane, não estava em campo. E ele forma uma dupla muito boa com aquele Brandt. E ele tira o Tolu, enquanto ele jogava bastante razoavelmente. E então o Míchel tem uma ideia genial com dois atacantes que o ano inteiro ainda não tocaram na bola”, disse Driessen, referindo-se aos reservas Kasper Dolberg e Marcos Leonardo.

“E aí joga Gaaei, que não sabe defender, como lateral-direito contra Van Bommel. E então ele tem outro defensor no banco. O que se faz com esse tipo de treinador?”, questionou o crítico Driessen.