Van der Gijp prevê um futuro brilhante: “Ele é tão bom! Isso é realmente incrível”

René van der Gijp ficou encantado no sábado com o Manchester City, que derrotou o Liverpool nas quartas de final da FA Cup por 4 a 0. O analista de Dordrecht ficou especialmente impressionado com um jovem meio-campista da equipe de Pep Guardiola, que também se destaca na defesa.

Van der Gijp elogiou Nico O'Reilly na segunda-feira no programa Vandaag Inside. O inglês de 21 anos jogou contra o Liverpool como lateral-esquerdo e, nessa função, neutralizou Mohamed Salah. O ponta egípcio também foi substituído mais cedo por Arne Slot.

“Ele vai se tornar um dos melhores jogadores do mundo”, prevê Van der Gijp após assistir ao clássico da Copa da Inglaterra. “Ele tem 1,94 metro de altura. É incrivelmente bom! Isso não é normal.”

Van der Gijp continua sua análise sobre O’Reilly. “Ele jogou como lateral-esquerdo contra Salah. Este ano, ele atuou como zagueiro central esquerdo, lateral-esquerdo, em todas as posições no meio-campo, ponta-esquerda e como atacante”, destaca o ex-atacante, referindo-se à versatilidade do craque do Manchester City.

“É realmente fora do comum. Que jogador é esse!”, repete Van der Gijp, reiterando mais uma vez que assistiu com enorme admiração ao companheiro de equipe de Nathan Aké e Tijjani Reijnders.

O'Reilly está vinculado ao Manchester City até o verão de 2030, contrato assinado no ano passado. Sob o comando de Guardiola, ele disputou até agora 66 partidas. Isso rendeu treze gols e oito assistências.

O talentoso zagueiro e meio-campista também está na mira de Thomas Tuchel. O alemão já deu a O'Reilly três oportunidades de jogar na seleção inglesa. Tuchel divulgará sua convocação definitiva para a Copa do Mundo no final de maio.