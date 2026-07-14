O futuro do programa “Vandaag Inside” parece incerto. René van der Gijp e Johan Derksen falam abertamente sobre atritos internos, e este último não descarta a possibilidade de deixar o cargo de convidado fixo do talk show diário no próximo ano.

O apresentador Wilfred Genee está na mira da RTL, como ficou claro recentemente. No entanto, ainda não foi tomada uma decisão definitiva. “Percebo que estamos agora na reta final deste ano e ainda temos um ano de contrato, então temos todo o tempo do mundo. Sim, quem sabe até lá a situação esteja bem diferente”, foi o que ele disse na segunda-feira no programa “RTL Boulevard”.

Van der Gijp tomará uma decisão definitiva em março de 2027, um mês antes do início das novas negociações. “Um ano é longo e, para nós, tem altos e baixos. Aguardar esse prazo já é uma aventura por si só. Depois disso, veremos o que acontece. Não vou me antecipar agora”, afirmou ele ao De Telegraaf.

O clima no estúdio nas últimas semanas estava longe de ser ideal, reconhece Van der Gijp. “Depois de Curaçao, as coisas voltaram a ficar um pouco tensas, e isso é sempre uma pena e desnecessário. Quando tudo corre bem, continuamos fazendo uma ótima TV.”

Derksen descarta, de qualquer forma, a possibilidade de mudar para outra emissora. “Deixei claro para John de Mol que, se continuar saudável e cheio de energia, vou ficar na Talpa. Não tenho a menor vontade de entrar em negociações salariais. Estou satisfeito com minha remuneração.”

“Wilfred e René têm uma opinião diferente sobre isso. Não vou mudar para outra emissora logo antes de me aposentar. Mas compreendo perfeitamente se Wilfred e René decidirem fazer isso. Na Videoland, eles têm muito mais oportunidades do que na SBS6”, afirmou Derksen.

Derksen, aliás, vê futuro para o “Vandaag Inside”, mesmo que Genee saia. “Quando um programa tem boa audiência, cancelá-lo vai contra todas as regras da TV. Já não é mais verdade que Wilfred seja totalmente insubstituível. Temos Hélène Hendriks e Thomas van Groningen como reservas. Ninguém é indispensável, nem mesmo eu.”