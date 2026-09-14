Van der Gijp: "Ele teria feito melhor em sair do Feyenoord"

René van der Gijp acha que talvez Sem Steijn tivesse feito bem em sair do Feyenoord no verão passado. O meio-campista de Haia foi titular na maioria das vezes na temporada passada, mas, após a pausa de verão, tem sido sobretudo opção no banco.

"É muita coisa também", analisa Van der Gijp na segunda-feira, no KieftJansenEgmondGijp. "Você chega, é transformado em capitão. E ainda tem a seleção holandesa no meio disso. E, em seguida, fica no banco e é considerado não bom o bastante."

Na visão de Van der Gijp, uma aventura no exterior poderia ter sido a solução para Steijn. "Na verdade, ele teria feito melhor em sair neste verão e ir jogar no meio da tabela em Portugal ou na França. Onde você pode jogar toda partida."

O apresentador Michel van Egmond, por sua vez, acha justamente corajoso que Steijn continue lutando por sua chance no Feyenoord. "Também acho que demonstra caráter o fato de ele não ter feito isso."

Steijn marcou na semana passada, saindo do banco, contra o FC Barcelona e ficou visivelmente feliz com isso. No domingo, contra o PEC Zwolle (vitória por 0 a 7), o meio-campista foi novamente utilizado como reserva por Giovanni van Bronckhorst, que recentemente fez elogios à postura de Steijn.

"Acho que Steijn é um grande profissional, que aparece quando precisamos dele. Neste momento, ele ainda não recebe a quantidade de minutos que ele próprio gostaria. Mas são justamente esses jogadores que vão atuar e ganhar mais minutos no período mais cheio", disse o técnico do Feyenoord.

"Ele já está trabalhando nisso agora, para se manter em forma e estar pronto quando o momento dele chegar. Naturalmente, você também quer concorrência dentro do seu time. A forma como ele lida com isso, tanto no trabalho quanto no comportamento, considero exemplar", concluiu Van Bronckhorst, sobretudo satisfeito com a contribuição de Steijn.