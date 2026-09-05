Van Bronckhorst: "Ouvi do clube que Hadj Moussa..."

Giovanni van Bronckhorst espera que Anis Hadj Moussa continue no Feyenoord apesar do forte interesse do Ittihad Club. Antes da partida fora de casa contra o NEC, o treinador deixou claro à ESPN que ouviu do clube que uma transferência do argelino não está em pauta.

Hadj Moussa está fora da lista de relacionados do Feyenoord neste sábado à tarde. Muita coisa aconteceu em torno do atacante nas últimas 48 horas e, segundo Van Bronckhorst, isso claramente teve impacto. “Acho que está claro para todo mundo que isso também foi muito pesado para ele. Ele não está com a cabeça no lugar.”

O ponta chegou atrasado duas vezes neste sábado, após o que Van Bronckhorst decidiu deixá-lo fora da lista para o duelo com o NEC. “Tenho toda a compreensão pela situação, mas no fim das contas preciso fazer escolhas. Então achei mais prudente e também melhor para o time que ele não estivesse com a gente hoje.”

Van Bronckhorst esclareceu que Hadj Moussa viajou com o Feyenoord para Nijmegen. “De manhã ele se atrasou, mas à tarde também chegou atrasado para uma reunião. Para mim, essa foi a gota d’água para entender que hoje não seria o dia para ele estar com o grupo.”

O técnico classificou a ausência do atacante como algo incômodo para sua equipe. “É frustrante, porque você naturalmente quer ter o grupo reunido e todos cem por cento focados no jogo. Anis é, claro, um jogador muito importante para nós, e mostrou isso na temporada passada.”

A situação acontece enquanto o Ittihad Club tenta de forma incisiva levar Hadj Moussa para a Arábia Saudita. O Feyenoord rejeitou anteriormente uma proposta de 37,5 milhões de euros, após o que o clube saudita retornou neste sábado, segundo o De Telegraaf, com uma oferta aumentada de cerca de 40 milhões de euros.

Van Bronckhorst, no entanto, segue sem esperar a saída de seu atacante. Diante da sugestão de que o Feyenoord talvez precise ajustar seus objetivos caso Hadj Moussa acabe saindo, ele reagiu de forma enfática: “Acho que ele não vai sair. Fui informado de que ele absolutamente não vai sair.” O treinador também parte do princípio de que Hadj Moussa voltará normalmente ao grupo após este sábado.

Mesmo sem mudanças no elenco, a ambição de Van Bronckhorst segue a mesma. “Tirar o máximo possível deste time”, afirmou. “É um time muito talentoso, então há muito tempo e energia investidos no desenvolvimento desses jogadores. Quanto mais rápido e melhor isso acontecer, melhor você vai jogar e maior será, naturalmente, a chance de eventualmente conquistar um título.”