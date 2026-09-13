Van Bronckhorst faz uma mudança com um jogador no Feyenoord

O Feyenoord busca contra o PEC Zwolle a revanche pela derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Liga dos Campeões. Giovanni van Bronckhorst já tornou pública a escalação dos visitantes e faz algumas mudanças em sua equipe em relação a alguns dias atrás.

Tjark Ernst começa debaixo das traves em Zwolle, apesar de um duelo difícil em Barcelona. Givairo Read (à direita) e Mika Mármol (à esquerda) são os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe formam o miolo da defesa de Roterdã.

Charles Vanhoutte e Gjivai Zechiël mais uma vez têm lugar no time titular no meio-campo. Oussama Targhalline entrou em campo na quarta-feira contra o Barcelona, e Giovanni van Bronckhorst ficou satisfeito com isso.

"Queríamos mudar algo no segundo tempo em termos de pressão, especialmente com Valente pelo lado para entrar mais no jogo. Oussama executou isso bem, o que permitiu pressionar um pouco mais à frente. Essa é uma força de Targhalline", disse o técnico do Feyenoord na sexta-feira, em entrevista coletiva.

Anis Hadj Moussa ocupa a ponta direita no ataque, com Luciano Valente atuando pela esquerda. Nacho Ferri, que viu um gol ser anulado contra o Barcelona por impedimento, é a referência ofensiva do Feyenoord em Zwolle.

Escalação do PEC Zwolle: Schendelaar; Aertssen, Graves, Viergever, Van der Haar; Sommer, Fichtinger; Mbayo, Velanas, Cissoko; Kostons

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.