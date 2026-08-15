O PSV conquistou na noite de sábado sua primeira vitória da temporada na Eredivisie. A equipe de Peter Bosz venceu o Excelsior fora de casa por 2 a 1. Ruben van Bommel marcou cedo o gol de abertura, antes de Casper Widell empatar após o intervalo. O PSV respondeu de imediato com Ricardo Pepi e, assim, se recuperou do falso começo contra o Fortuna Sittard (2 a 2) da semana passada.

Bosz escolheu, entre outros, Sergiño Dest e Joey Veerman, que retornaram ao time titular. Kodai Sano fez sua estreia oficial pelo PSV após o intervalo, saindo do banco. No Excelsior, o capitão Noah Naujoks desfalcou a equipe por causa de uma lesão leve, e Widell começou com a braçadeira no braço.

O Excelsior começou de forma intensa e levou perigo de imediato no campo do PSV, mas depois de cinco minutos a bola estava na rede do outro lado. Veerman acionou Wanner com um passe em profundidade perfeito, após o qual o alemão parou no goleiro Stijn van Gassel e Van Bommel aproveitou bem o rebote para marcar: 0 a 1.

O time da casa não se deixou abater por aquela desvantagem precoce e pouco depois criou uma oportunidade com David Garden e Nika Yegoian. Depois disso, o número de chances caiu bastante e por muito tempo pouco aconteceu diante dos dois gols. Aos 36 minutos, o PSV ainda esteve perto do segundo gol, mas Van Gassel evitou com uma defesa uma forte cabeçada de Perisic.

Assim, o PSV foi para o intervalo com uma vantagem mínima e, logo após a volta, teve uma grande chance de ampliar. Dest disparou passando pelo marcador e ficou cara a cara com Van Gassel, mas o goleiro evitou o 0 a 2. Pepi teria preferido que, naquele lance, Dest tivesse tocado a bola para ele.

Um minuto depois, o Excelsior aproveitou do outro lado. Yegoian cruzou a bola e Widell cabeceou para as redes aos 54 minutos, fazendo 1 a 1. O time da casa não pôde aproveitar por muito tempo, porque mal dois minutos depois Pepi recolocou o PSV em vantagem ao completar de perto após um lindo cruzamento de Dest.

Na sequência, Bosz colocou em campo o estreante Sano e Amir Bouhamdi nos lugares de Wanner e Van Bommel. Depois disso, o PSV teve chances de decidir a partida em definitivo, mas não conseguiu. Sano teve a melhor oportunidade aos 76 minutos, quando apareceu sozinho diante de Van Gassel, mas o goleiro do Excelsior salvou com a perna esticada.

Assim, o 2 a 1 permaneceu no placar e deu ao PSV, após o empate anterior por 2 a 2 contra o Fortuna Sittard, sua primeira vitória na liga na temporada. O Excelsior segue com três pontos após duas rodadas.