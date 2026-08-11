O nome de Imam Ashour voltou ao centro das atenções dos clubes turcos, depois que o jornalista Ahmed Shobeir revelou que o Konyaspor mantém o interesse em contratar o jogador do Al Ahly, apesar de o clube egípcio afirmar que nenhuma proposta oficial chegou até o momento.

Shobeir explicou que o Konyaspor elevou o valor de sua oferta pela contratação de Imam Ashour para 4 milhões e 250 mil dólares, depois de já ter apresentado propostas menores para garantir os serviços do jogador durante a atual janela de transferências de verão.

Shobeir disse, em seu programa de rádio, que o Al Ahly confirmou não ter recebido qualquer proposta oficial do clube turco, ressaltando que a diretoria do clube considera que há tentativas de criar uma crise em torno do jogador e de abalar a estabilidade da equipe.

Mas a posição do Konyaspor pareceu diferente, depois que Shobeir transmitiu declarações de um dos membros da diretoria do clube turco, que afirmou que o clube já havia elevado sua oferta para 4 milhões e 250 mil dólares, e pediu ao Al Ahly que verificasse o e-mail oficial para confirmar a chegada da proposta.

O dirigente do Konyaspor acrescentou, segundo Shobeir, que essa é a última oferta do clube turco para fechar a contratação de Imam Ashour, reafirmando o desejo de concluir o acordo com o jogador.

"Uma festa melhor do que a de Mohamed Salah"

O clube turco não se limitou a revelar seu interesse na contratação de Imam Ashour, mas enviou também uma mensagem marcante: o membro da diretoria afirmou que o Konyaspor quer receber o jogador e homenageá-lo "de uma forma melhor do que aconteceu com Mohamed Salah" após a transferência do astro egípcio para o Trabzonspor.

A transferência de Salah para o Trabzonspor havia provocado grande entusiasmo na Turquia, com uma ampla recepção e festa popular, o que torna a fala do Konyaspor sobre organizar uma festa ainda maior para Imam Ashour extremamente chamativa.

Shobeir também apontou que o clube turco acompanha continuamente as notícias sobre Imam Ashour durante a presença do Al Ahly em seu período de treinamentos na Espanha, e falou ainda sobre informações que possuem a respeito da posição do jogador em relação às propostas do Golfo, afirmando que ele não prefere se transferir para o Golfo.

O Al Ahly mantém suas estrelas

Por outro lado, a posição do Al Ahly parece clara quanto à saída de seus jogadores titulares durante a atual janela de transferências, já que Shobeir afirmou que o clube não deseja abrir mão de nenhuma de suas peças importantes nesta temporada, a menos que chegue uma proposta financeira gigantesca, difícil de recusar.

Shobeir colocou Imam Ashour ao lado de Mostafa Shobeir, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany e Marwan Attia entre os jogadores que o Al Ahly faz questão de manter na equipe.