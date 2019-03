Valverde: "Todos temos sorte de ver Messi"

Técnico do Barça ressaltou os aplausos da torcida rival ao camisa 10: "uma maravilha"

Após a goleada do por 4 a 1 sobre o Betis, no estádio Benito Villamarin, com direito a hat-trick de Messi que rendeu ovação da torcida rival, o técnico Ernesto Valverde destacou a "sorte" em poder ver o argentino jogar.

"É algo significativo (os aplausos), é um reconhecimento a ele. Afinal, o público rival também sofre em certa maneira pelo jogo, mas é um reconhecimento pelo jogador que é, por disfrutar dele ainda que seja no time rival", disse o técnico em entrevista coletiva.

Mais artigos abaixo

"Não sei se foi o melhor jogo de Messi aqui. Diria que sim, porque não me lembro das outras. Lembro de um gol que nos fez contra o , mas visto fazer gols de todas as maneiras e temos sorte de vê-lo na época em que está ativo e assim o público o reconheceu", analisou.



(Foto: Getty Images)

"Quando se muda alguma coisa em um jogo sempre pensamos que é para melhorar e ganhar. Hoje fizemos e ganhamos e parece que se pode dedicar a isso, mas é o esforço dos jogadores e porque Messi fez três golaços. Quando você muda e e ele joga é mais fácil, os aplausos da torcida foram uma maravilha", completou.

Sobre ficar mais perto do título da , o treinador destacou que a equipe deu um passo importante. "Dizíamos que era um jogo vital depois que o Atlético perdeu e ainda que restem trinta pontos, temos que ser prudentes. Demos um passo importante. Concluímos esse príodo de jogos tão intensos e agora vem a parada e depois jogaremos as competições que faltam, cada vez que passa um jogo, falta menos".