Valverde faz mistério contra o Real Madrid

Técnico não confirma time titular para enfrentar o rival no Santiago Bernabéu

Barcelona e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (27) pela semifinal da Copa do Rei, com Ernesto Valverde mantendo um grande mistério sobre a formação da equipe titular, com Arturo Vidal surgindo como possibilidade no meio-campo.

"Uma das possibilidades que temos é Sergi Roberto no meio, mas também pode ser lateral ou não pode jogar. Podemos jogar com Arturo Vidal ou Alena ... Eu não vou dizer", disse o treinador.

"Temos muitas opções e estamos avaliando todas elas. É uma partida definitiva, e nós vamos colocar o melhor time para vencer", completou.

The #CopaBarça #ElClásico Squad.



1. Ter Stegen

2. Semedo

3. Piqué

4. Rakitic

5. Sergio

7. Coutinho

8. Arthur

9. Suárez

10. Messi

11. Dembélé

13. Cillessen

14. Malcom

15. Lenglet

18. Jordi Alba

20. Sergi Roberto

21. Aleñá

22. Vidal

23. Umtiti

30. Iñaki Peña#ForçaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 de fevereiro de 2019

Depois do empate em 1 a 1 no Camp Nou, o Barça precisa de uma vitória simples para avançar à final da Copa do Rei. O duelo está marcado para esta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília).