Valverde aponta retorno de Suárez: "É difícil jogar sem ele"

Técnico do Barcelona não confirma presença do uruguaio contra o Sevilla, mas exalta a qualidade do atacante

Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Sevilla, o técnico do Barcelona, Valverde, destacou a importância de Luis Suárez no duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Ele está bem. Na semana passada ele começou no banco e descansou. Agora vamos ter três partidas pela frente e vamos ver o que acontece. Suárez nos garante chances em todos os jogos. É difícil de jogar sem ele", apontou.

Após o embate com o Sevilla marcado para este sábado (23), o Barcelona se prepara para enfrentar o Real Madrid em dois jogos seguidos. No entanto, o técnico não quer tirar o foco do compromisso deste fim de semana.

"Estamos certos de que estas são partidas importantes e o que isso significa para o mundo do futebol, mas amanhã também temos um jogo muito difícil. Sabemos o que estamos jogando", concluiu.