Valorizado, Gabigol sonha com uma transferência para o futebol inglês

Amigo e 'conselheiro' do artilheiro do Santos, o empresário Kia Joorabchian tem portas abertas na Premier League

Apesar de feliz e viver grande fase, Gabigol não tem a intenção de seguir no Brasil na próxima temporada. O Blog Ora Bolas apurou que o atacante, que está emprestado pela Inter de Milão ao Santos até o fim do ano, sonha com uma transferência em definitivo para o futebol inglês. Representar um clube espanhol é visto como "plano B".

Amigo e "conselheiro" do atual camisa 10 do Peixe, o empresário iraniano Kia Joorabchian tem portas abertas na Premier League. O antigo presidente da MSI, que foi parceira do Corinthians entre 2005 e 2017, já trabalha com possíveis interessados, entre eles Crystal Palace, Everton e West Ham.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, com 16 e 4 gols, respectivamente, Gabigol sabe que não será aproveitado pelos italianos em 2019, com quem tem contrato até junho de 2021. Pesa contra o brasileiro o limite de inscrição para estrangeiros, além do fato de o elenco nerazzurri estar bem servido de jogadores da mesma posição: Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Ivan Perisic, Keita Baldé e Matteo Politano.

Na segunda semana de outubro, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, sondou a contratação do artilheiro de 22 anos, mas, até o momento, não colocou qualquer tipo de proposta na mesa. No Brasil, além do próprio Santos, o Cruzeiro tem enorme interesse no atleta, que nos últimos meses tem sido muito bem avaliado por Mano Menezes.