Valladolid x Bétis: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Bétis busca se manter no G-4 do Espanhol; veja como acompanhar na internet

Depois da derrota para a Roma por 2 a 1 na Liga Europa, o Bétis visita o Valladolid neste domingo (9), às 9h (de Brasília), no José Zorrilla, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Sem vencer há dois jogos na temporada, o Bétis busca reencontrar o caminho da vitória para se manter no G-4 do Espanhol. No momento, soma 15 pontos.

Para o confronto, o Bétis trata como dúvida a presença de Youssouf Sabaly, enquanto Luiz Felipe, expulso na derrota para o Celta de Vigo por 1 a 0.

Do outro lado, o Valladolid, com sete pontos, vem de vitória sobre o Getafe por 3 a 2 depois de três derrotas seguidas (Almería, Girona e Cádiz).

Prováveis escalações

Escalação do provável VALLADOLID: Masip; Fresneda, Sanchez, Feddal, Escudero; Aguado, Mesa, Perez; Plata, Leon, Plano.

Escalação do provável BÉTIS: Silva; Montoya, Gonzalez, Pezzella, Moreno; Akouokou, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias.

Desfalques

Bétis

Victor Camarasa, Juanmi e Nabil Fekir, lesionados, são desfalques certos, ao lado de Luiz Felipe, suspenso.

Valladolid

Luis Perez , Sergio Asenjo, Anuar Tuhami, Jawad El Yamiq e Joaquin Fernandez, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 9h (de Brasília)

• Local: José Zorrilla – Valladolid, ESP