Na sexta-feira, o técnico Xavi anunciará a convocação da seleção holandesa para a próxima Data Fifa. Valentijn Driessen espera que Virgil van Dijk esteja ‘simplesmente’ na lista. O jornalista também acredita que pode haver um papel reservado para Memphis Depay. Foi isso que ele disse em um vídeo de De Telegraaf.

“A grande questão é Virgil van Dijk”, começa Driessen. O defensor do Liverpool já tem 35 anos, o que faz com que uma aposentadoria da seleção não esteja descartada.

“Ele próprio não quer dizer nada sobre isso e, por parte da KNVB, também segue tudo em silêncio. Os treinadores do Liverpool, com quem Xavi também conversou, também não querem dizer nada. Quando isso lhe foi perguntado recentemente, ele deu uma leve risada e disse que ouviríamos isso em breve.”

“Mas, se você vai parar, então pode simplesmente dizer isso. Então eu acho que ele não vai parar. Acho que ele vai continuar na seleção. Se mostrar uma forma melhor do que na Copa do Mundo, isso é sensato”, opina Driessen.

Outro nome sobre o qual há a dúvida se Xavi ainda vai convocá-lo é Memphis. “Essa também é uma questão. Ele voltou a jogar, então, na prática, está apto”, afirma Driessen.

“E, quando você vê os centroavantes que temos... Weghorst é um quebra-galho que você usa quando precisa dele, mas não para ser titular fixo. Brobbey não foi bem contra o AZ.”

“E Meerdink também não vem indo bem no AZ. Então, se Depay estiver apto, talvez volte a ser útil para a seleção holandesa”, conclui Driessen.