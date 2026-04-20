Valentijn Driessen revela: a diretoria decidiu a escalação deste clube da Eredivisie

Leeroy Echteld pretendia escalar seu time titular na quinta-feira, nas quartas de final da Liga Conferência contra o Shakhtar Donetsk. A diretoria do AZ, composta por Max Huiberts e Marijn Zeeman, interveio tendo em vista a final da Eurojackpot KNVB Beker.

O AZ perdeu por 3 a 0 na partida de ida e foi eliminado após o empate em 2 a 2 em casa. Três dias depois, os jogadores de Alkmaar se vingaram ao derrotar o NEC por 5 a 1 na final da competição.

“Echteld indicou no domingo, mais ou menos em off, a Willem Vissers que ele queria levar isso muito a sério. Também com o time principal”, revelou Valentijn Driessen na segunda-feira no Vandaag Inside.

“Simplesmente com os melhores jogadores. Nesse caso, talvez ele não escalasse Jordy Clasie e Peer Koopmeiners, pois eles não estavam em forma. Mas o resto sim. Para tentar chegar às semifinais. Mas a diretoria interveio, com Huiberts e, creio eu, também Zeeman”, acrescenta o chefe de futebol do De Telegraaf.

Driessen acha que o AZ deve continuar com Echteld após a pausa de verão. “Sim, claro. Contrate-o por um ano. E se não der certo, você o dispensa depois de quatro ou cinco meses. Mas não dá para tirar esse garoto agora.”

Johan Derksen ficou incomodado com Jordy Clasie, que após a final da Copa disse que, na sua opinião, Echteld pode ficar. “Não acho que, sendo o capitão do AZ, você deva indicar o novo treinador. Com isso, você pode até colocar a organização em apuros. Pois presumo que o senhor Zeeman e o novo diretor técnico (Niels van Duinen, red.) também tenham suas próprias ideias.”

“E também é um pouco oportunista, porque esse treinador se saiu muito bem nesta partida, inclusive do ponto de vista tático. Mas no campeonato e na Europa, Echteld não causou tanta impressão assim”, afirmou Derksen.