Valentijn Driessen: 'O Ajax traz os problemas para dentro de casa com ele...'

Valentijn Driessen não entende nada da escolha do Ajax de levar Yves Bissouma para Amsterdã. O chefe de futebol do De Telegraaf teme que os amsterdammers estejam trazendo principalmente problemas com o meio-campista malinês.

À mesa do Vandaag Inside, Driessen dá sua opinião duríssima sobre Bissouma. "É um certo malinês aí, que usa mais gás do riso do que aparece no treino", diz ele.

Há dois anos, Bissouma chegou a ser suspenso disciplinarmente pelo Tottenham Hotspur, depois que apareceu nas redes sociais um vídeo em que ele usava gás do riso. "Gás do riso para uso recreativo, e isso para um jogador de futebol!", lamenta Driessen.

Driessen, sobretudo, não entende como a escolha por Bissouma se relaciona com decisões anteriores do Ajax. "Jordi Cruijff não queria Noa Lang, porque ele supostamente era um jogador complicado, mas se você traz este aqui... Aí sim está trazendo problemas para dentro."

O técnico Míchel Sánchez também recebe críticas de Driessen na noite de segunda-feira. O jornalista não concorda com a escolha do espanhol de começar contra o Fortuna Sittard (vitória por 5 a 1) com Oliver Edvardsen na ponta esquerda. "Enquanto você não escalar seu melhor jogador, Ouazane, nunca vai ser campeão. Esse Míchel não faz isso."

Julian Brandt também não escapa das críticas de Driessen, apesar de seu belo gol de abertura. "Na Alemanha, achavam esse Brandt um molenga. Quando precisava brigar, ele não aparecia", afirma o repórter.

Driessen também considera a explicação de Brandt após a partida muito fácil. O meio-campista disse que estava insatisfeito com seu primeiro tempo e, por isso, reagiu de forma contida ao gol. "Ele bateu muito bem naquela bola, mas depois do jogo é muito fácil dizer: eu não joguei bem, por isso não comemorei."